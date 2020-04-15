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“Rekabet azalacak, ritim düşecek”

15 Nisan 2020
Uraz Şentürk
Uraz Şentürk

Koronavirüs nedeniyle duran basketbol ligleri hakkında açıklama yapan GAÜ oyuncusu Uraz Şentürk, ligler başlasa da hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını ifade ederek bir takım aksaklıklar yaşanacağını vurguladı: “Rekabet azalacak, ritim düşecek”

Basketbol Erkekler Ligi takımlarından Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) başarılı oyuncusu Uraz Şentürk, yarım kalan ligin tamamlanabileceğini ancak aynı seyir zevki ve rekabetten uzak olacağını belirterek, buna ek olarak takımların ritim kaybına da uğrayacağını belirtti.

“Sezon öncesi havasında sahalara dönülüyor hissiyatını yaşayacağız”

Şentürk, “Maçlar seyircisiz oynanabilir, Mayıs-Haziran gibi lig eğer sağlık koşulları el verirse tamamlanabilir. Fakat belirtmek isterim ki rekabetçi ruhun ve motivasyonun kaldığı yerden devam edebileceğini pek düşünmüyorum. Bu kopukluk takımlara ritim düşürtecek, tekrar sezon öncesi havasında sahalara dönülüyor hissiyatını yaşatacaktır. Bir nevi tek devre ve play-off’lardan oluşan dengelerin belirsizleştiği kısa bir lig başlayacaktır.” dedi.

Sporcuların iş hayatlarını da düzene koyması gerekecek”

Bir diğer önemli gerçeğin ise kendi işi olan, çalışan, bu işi profesyonel yapan veya öğrenci olmayan önemli sayıda bir kesimin var olduğuna işaret eden Uraz Şentürk, “Fiziksel hazırlıktan çok, hayatın normale dönmeye başladığı dönemde tekrar iş hayatlarını düzene oturtmak için de ekstra efor sarf edecek sporcuların günlük idman temposuna hemen geri dönebilmesi ve gerekli mental konsantrasyonu sağlayabilmesi kolay olmayacaktır.” dedi.

“Evde aktif kalmaya kasların hamlaşmamasına özen gösteriyoruz”

Salgın süresince evde aktif kalmaya özen gösterdiklerini, bunun devam edebilecek ligden çok sporcu karakteri ile ilgili bir şey olduğunu vurgulayan Şentürk, idman temposundan çok uzakta olunsa da kasların hamlaşmamasının bu dönemden çıkarken tüm sporculara zaman kazandıracağını ifade etti.

Şentürk, “Her şeyin başı sağlık, tek temennim tüm basketbol camiasının ve diğer sporcu arkadaşlarımızın sağlıklı olması. Güzel günler yakın, sevdiğimiz spora kavuşmak için gün sayıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.



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