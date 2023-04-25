REFAH TOPLUM NE DEMEK?

Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan beni ve birçok kişiyi hayrete sokacak bir açıklama yaptı. Ve dedi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Fakirlik yoktur”. Bu söylem tam bir popülist söylem. Sayın Bakan sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi bizimle alay etmiştir.

Fakirliğin olmadığı bir yerde bunun tersi yani Refah var demektir. Eğer fakir toplum değilse Kuzey Kıbrıs halkı demek ki refah toplumuyuz.

Refah toplumu ne demektir?

Siyasette “refah toplumu” vaadi çok sık kullanılır. Seçimler yaklaştıkça “refah” vaatleri artar. Çeşitli şekillerde halka daha fazla devlet kaynaklı para dağıtımı olarak karşımıza çıkar. Bu çoğu ülkelerde işe yarar ama bazı ülkelerde daha az etkilidir.

Bu ülkeler genel olarak refah toplumu olarak adlandırdığımız siyasi partilerden bağımsız toplumda kaynakların temel hak olarak sistematik bir şekilde dağıtıldığı ülkelerdir. Refah kelimesinin sıradan hayattaki anlamı konuşulmaya değer bulunmaz. Sıradan insan için “Milli Gelir” ifadesi yeterlidir. Çünkü insanları ülke Milli Gelirinden aldıkları pay ve/veya Milli Gelirin yüksek olmasından dolayı hayatlarına katılan değerler ilgilendirir. Çünkü Milli Gelir bir teorik terimdir insanları çok ilgilendirmez.

Çok varlıklı da olsanız çarpık kentleşme kurbanı bir şehirde yaşıyorsanız, kaldırımlarda ayağımızı burkmadan yürüyemiyorsanız, yollarda arabamızı çukurlara düşmeden kullanamıyorsanız, kalitesiz yiyecekler yiyorsanız, elektrik enerjiniz iletişim kanallarınız kesintisiz size sunulamıyorsa refah içinde değilsiniz. Sağlık hizmetini kesintisiz alamıyorsanız refah içinde değilsiniz.

Aylık asgari ücretin aylık açlık sınırının altında olduğu bir ülkede refah içinde değilsiniz. Milli gelirin 10.000,00 ABD dolarının altına gelmeye yüz tutmuş bir ülkede halkın refah içinde olduğundan bahsedemezsiniz.

Dünyanın en refah halklarından biri İsviçre halkıdır. İsviçre’deki Milli Gelirin saatçilik çikolata ve bankacılık endüstrisiyle en üst sıralara çıktığı ve bunun İsviçre halkına nasıl yansıdığına baktığımızda hemen anlıyoruz refah toplumunun nasıl olduğunu.

Referandumda belirlenen asgari ücret 4 bin frank yani 87.000,00 TL

Eğitim 4 yaşından itibaren zorunlu ve ücretsiz devlet okulları kalitesi dünya çapında

Biyolojik sebze, meyve, süt, yumurta ve et fiyatları sürekli denetlenip kontrol altında

Yazın yüzme, plajlar, dans kursları ve birçok etkinlikler ücretsiz.

Her yere ulaşım en uç noktaya kadar çok kolay

Kesilen her bir ağaç için 3 yeni fidan dikilir. Ülke topraklarının %30 ‘u yeşil alandır.

Maden suyu çeşmeleri mevcut olup halk beleş faydalanıyor.

Sürekli şeffaf bir kamu yönetimi ile adil hayat kalitesi temel görevdir ve kaynaklar adil ve sistematik bir şekilde paylaştırılır.

Bu yazdıklarımla bizim toplumumuzun herhangi bir benzerliği var mıdır? Hayır, yoktur. O zaman biz refah bir toplum muyuz? Hayır. Biz fakir ve geri kalmış bir toplum muyuz? Evet.