Rauf Denktaş Üniversitesi’nin (RDÜ) yerleştirme ve burs sınavı 20 Ağustos’ta yapılacak.

RDÜ’den verilen bilgiye göre sınavda ilk 25 sırayı alacak öğrencilere yüzde 100 eğitim bursu yanında POLMER Araştırma Merkezi’nde de staj, eğitim ve araştırma imkanı sunulacak. Sınavda ilk 25 dışında sıralamaya girecek öğrencilere de yüzde 90, 80 ve 75 oranında eğitim bursları verilecek.

Başvurular için https://basvuru.rdu.edu.tr sitesi kullanılması gerekiyor.