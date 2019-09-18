Rauf Denktaş Üniversitesi ligde

Basketbol Kadınlar Ligi’nin yeni ekibi Rauf Denktaş Üniversitesi çalışmalarını sürdürüyor

İDMANLARA DEVAM: Rauf Denktaş Üniversitesi Kadın Basketbol takımı koç Ahmet Aknar yönetiminde idmanlarını Şehit Ertuğrul İlkokulu Spor Salonu’nda sürdürüyor

Tonguç KOTAK

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın adını taşıyan üniversite, Basketbol Kadınlar Ligi’nde mücadele etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Rauf Denktaş Üniversitesi takımı koç Ahmet Aknar yönetiminde yıllar önce kadın Basketboluna hizmet vermiş sporcularla ile yola çıktı ve idmanlarını Şehit Ertuğrul İlkokulu Spor Salonu’nda sürdürüyor

Aknar: Hedef final

Çalışmaların iyi gittiğini Havadis’e açıklayan koç Ahmet Aknar yeni sezon ile ilgili olarak şunları söyledi:

Ülkemizin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın adını taşıyan üniversitesi olarak bu yıl Kadınlar Ligi’nde mücadele edeceğiz. Yıllar önce Basketbola hizmet etmiş tecrübeli isimlerimizle yola çıktık.

Sporcularımızı yavaş yavaş forma giriyorlar. Onlar hem sporcu hem de çoğu anne olmalarına rağmen eksiksiz idmanlara katılmaları beni mutlu ediyor. Şuan için hazırlık maçları oynamaya müsait değiliz fiziksel ve kondisyon olarak ay sonuna doğru hazır hale geleceğiz. Çalışarak yaş sorununu çözmeye hedefliyoruz. Amacımız ilk sezonumuzda Kadınlar Ligi finalini oynamaktır. Bu benim sporcularımda vardır. Bunun için çalışıyoruz.”dedi.