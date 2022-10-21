Ramil Guliyev Lefkoşa Maratonu’nda

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği ve 23 Ekim Pazar günü koşulacak 10. Lefkoşa Maratonu’nda yer almak üzere 200 metre Avrupa ve Dünya şampiyonu Ramil Guliyev ülkemize geldi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Armani Exchance ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonu’nda yer alacak Ramil Guliyev’in de katılımı ile spor basınının sorularını yanıtladı. Basın toplantısında Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı yanında LTB Spor Kulübü Başkanlığını da yürüten LTB Asbaşkanı Akın Aktunç yer aldı.

Başkan Harmancı: “Ramil, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Türkiye’nin büyük gururu”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonu’nda Avrupa Şampiyonu rekortmen Ramil Guliyev’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ramil Guliyev’in Lefkoşa Maratonu’na katılacak olmasının maratonun marka değeri anlamında çok önemli olduğunun altını çizen Harmancı, şunları kaydetti: “Ülkede atletizmin gelişmesi anlamında bu derece başarılı bir rol modelin aramızda olmasının önemi tartışılmazdır. Ramil, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Türkiye’nin büyük bir gururu. Bir nesil onun başarıları ile büyüdü ve yetişiyor.”

Bu yıl maratonun tüm zamanların rekorunu kırdığını vurgulayan Harmancı, dünkü kayıt sayısının 10 bin 500’ü geçtiğini söyledi. Ada ülkesinde herhangi bir spor organizasyonunda bu rakamlara ulaşmanın müthiş bir başarı olduğunu vurgu yapan Harmancı, organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Guliyev: “Lefkoşa Maratonu’nda yer almaktan mutluluk duyuyorum”

Avrupa Şampiyonu rekortmen Ramil Guliyev ise yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta olmaktan ve Lefkoşa Maratonu’nda yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, bu yıl 10.’su gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonu’na yoğun bir katılımın olmasının sevindirici olduğuna vurgu yaptı. Guliyev “Kıbrıs’ta yapılan maratonlar çok güzel bir şekilde gerçekleştiriliyor, umarım Lefkoşa Maratonu da güzel ve keyifli geçer” dedi.

Sakallı: “Maratonu dünya standartlarında yapmaya özen gösteriyoruz”

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ise Ramil gibi iyi sporcuların ülkemize gelmesinin çok büyük avantaj olduğunu belirtirken, “Lefkoşa Maratonu bizim öncelikli organizasyonlarımızdandır. Maraton yarışlarını belediyeler üstlenir biz bu maraton yarışlarını dünya standartlarında yapmaya özen gösteririz, bundan sonra da bu aynı şekilde devam edecek. Bundan sonra LTB ile iş birliğimiz devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Aktunç: “Lefkoşalı iyi yapılan işin arkasındadır”

LTB Spor Kulübü Başkanlığını yürüten LTB Asbaşkanı Akın Aktunç da konuşmasında Lefkoşa Maratonu’na katılım oranının her yıl artarak devam ettiğini, kendisinin bir ay önce rekorun kırılabileceğini söylediğini, çünkü Lefkoşalıların vefalı olduğunu aktardı. Aktunç, “Ben Lefkoşalıya çok güveniyordum. Lefkoşalı iyi yapılan işin arkasındadır. Bu yıl için yalnız Lefkoşa değil ada genelinde bize katkı koydular. Bu maratonun güvenilirliğini gösteriyor. İnanıyorum ki bu rekorlar artarak devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Harmancı, Ramil Guliyev’e göğüs numarası ve sporcu kiti yanında Lefkoşa’yı anlatan bir tanıtım kitabı takdim ederken, Guliyev de başkana Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası’nda giydiği formalardan birini verdi.

Şampiyon Guliyev İmza Günü 22 Ekim Cumartesi Zahra Sokak’ta

200 metre Avrupa ve Dünya şampiyonu Ramil Guliyev’in imza günü de Lefkoşa Maratonu öncesi 22 Ekim Cumartesi 18.00-21.00 saatleri arasında Zahra Sokak’ta düzenlenecek etkinlikte yer alacak.

LTB Spor Kulübü Başkanlığını yürüten LTB Asbaşkanı Akın Aktunç da konuşmasında Lefkoşa Maratonu’na katılım oranının her yıl artarak devam ettiğini, kendisinin bir ay önce rekorun kırılabileceğini söylediğini, çünkü Lefkoşalıların vefalı olduğunu aktardı. Aktunç, “Ben Lefkoşalıya çok güveniyordum. Lefkoşalı iyi yapılan işin arkasındadır. Bu yıl için yalnız Lefkoşa değil ada genelinde bize katkı koydular. Bu maratonun güvenilirliğini gösteriyor. İnanıyorum ki bu rekorlar artarak devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Harmancı, Ramil Guliyev’e göğüs numarası ve sporcu kiti yanında Lefkoşa’yı anlatan bir tanıtım kitabı takdim ederken, Guliyev de başkana Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası’nda giydiği formalardan birini verdi.

Şampiyon Guliyev İmza Günü 22 Ekim Cumartesi Zahra Sokak’ta

200 metre Avrupa ve Dünya şampiyonu Ramil Guliyev’in imza günü de Lefkoşa Maratonu öncesi 22 Ekim Cumartesi 18.00-21.00 saatleri arasında Zahra Sokak’ta düzenlenecek etkinlikte yer alacak.