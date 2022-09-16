Spor

Rallide 5.yarış

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development sponsorluğunda yarın başlıyor

16 Eylül 2022
Rallide 5.yarış






Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının beşinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi’nin seremonik startı yarın Kermiya’da bulunan Omağ Intense önünden (Nomi Bar) saat 19.00’da verilecek. Saat 20.00’de Zet Leisure Center’de Tırmanma ve Drift araçlarının gösterisinin ardından Özel Seyirci Etabı geçilecek. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 15 ekip yarışacak. Zet Özel Seyirci Etabı’nda ise 24 araç start alacak.




Pazar günü Aktepe, Alayköy ve Kanlıköy etapları geçilecek



18 Eylül Pazar günü ekipler Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan 3 etabı toplamı 7 etap olacak şekilde geçecekler. İlk olarak yaklaşık 10 kilometrelik Aktepe etabı 10.20 ve 11.10 ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçilecek. Ardından aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.50 ve 13.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve Zet Leisure Center’in kuzeyinde yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 3 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 15.55, 16.35 ve 17.20 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolu üstünde, sol tarafta Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek. Servis alanının Gönyeli Bulvarı üzerinde kurulacağı yarışın finiş ve ödül töreni Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapılacak.

 

Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi Kayıt Listesi:

 TakımPilotCo-PilotAraçSınıf
1Drift NEU Racing TeamEnver HaskasapGüner ŞevketoğluSkoda Fabia R52
2GOODYEAR Racing TeamÇağkan BozalanlarHasan OdunFord Fiesta S20002
3Drift NEU Racing TeamHalil MullaMehmet ÇağlaMitsubishi Lancer Evo IXN
4Kıbrıs Online Rally TeamBarış KalfaoğluAhmet ÖzerdemMitsubishi Lancer Evo IXN
5Kıbrıs Online Rally TeamMehmet KamiloğluAhmet GürünMitsubishi Lancer Evo X R42
6Kıbrıs Online Rally TeamMehmet Çocukİrfan TopçuMitsubishi Lancer Evo XN
7GOODYEAR Racing TeamKerim HacımevlütRasim ÇetinkayaMitsubishi Lancer Evo VI1
8Team Evo RTSadık BilgimerBuse BilgimerMitsubishi Lancer Evo IV1
9GOODYEAR Racing TeamOktay ÇocukHüseyin ÇocukMitsubishi Lancer Evo IXN
10Team Evo RTSelen BilgimerAli Burhan SevilMitsubishi Lancer Evo VI1
11Team Evo RTYusuf CambazGökhan SancarMitsubishi Lancer Evo VI1
12Karaduman Rally TeamÖzhan KaradumanSerdar KumruFiat Palio3
13Karaduman Rally TeamOsman PozanAyhan ErtuğrulPeugeot 206 Gti3
14Team Evo RTHüseyin YarkınerAli YöncüMitsubishi Lancer Evo VI1
15 Mahmut BozalanlarMustafa BektaşCan-Am Maverick X3R

 



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16 Eylül 2022






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