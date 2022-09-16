Rallide 5.yarış

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının beşinci yarışı iki günlük programla yapılıyor. Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi’nin seremonik startı yarın Kermiya’da bulunan Omağ Intense önünden (Nomi Bar) saat 19.00’da verilecek. Saat 20.00’de Zet Leisure Center’de Tırmanma ve Drift araçlarının gösterisinin ardından Özel Seyirci Etabı geçilecek. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 15 ekip yarışacak. Zet Özel Seyirci Etabı’nda ise 24 araç start alacak.

Pazar günü Aktepe, Alayköy ve Kanlıköy etapları geçilecek

18 Eylül Pazar günü ekipler Alayköy, Kanlıköy ve Kermiya bölgelerinde hazırlanan 3 etabı toplamı 7 etap olacak şekilde geçecekler. İlk olarak yaklaşık 10 kilometrelik Aktepe etabı 10.20 ve 11.10 ilk aracın start saati olacak şekilde iki kez art arda geçilecek. Ardından aynı bölgede hazırlanan yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabı 12.50 ve 13.30’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Bu 4 etap Aktepe ormanı içerisinden ve Zet Leisure Center’in kuzeyinde yer alan zıplama noktasından izlenebilecek. Öğleden sonra ise 3 kez art arda Alayköy etabı geçilecek. İlk araç için Alayköy etabı saatleri 15.55, 16.35 ve 17.20 olacak. Metehan şehit çocukları arsalarından veya Alayköy yolu üstünde, sol tarafta Alayköy zıplama noktasından yarış takip edilebilecek. Servis alanının Gönyeli Bulvarı üzerinde kurulacağı yarışın finiş ve ödül töreni Çağkan Yapı İskele Sistemleri önünde yapılacak.

Çağkan Yapı İskele Sistemleri ve Omağ Development Rallisi Kayıt Listesi: