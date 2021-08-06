Raketler Tennis Europe Cevansır Cup’da mücadele edecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu olarak 9-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul TED spor kulübünde düzenlenecek olan U 16 Tenis Europe Cevansir Cup turnuvasına, ülkemizde kategorisinde başarılı 4 sporcumuz ve antrenörleri ile birlikte KKTF kafilesi İstanbul’a gittiler.

KKTF pandemi nedeni ile iki yıl aradan sonra yurt dışı programları çerçevesinde ilk katılımını gerçekleştiriyor. İstanbul TED spor kulübünde düzenlenecek olan U 16 Tenis Europe Cevansir Cup a katılacak KKTF kafilesi;

Kız sporcularımız

Sevim Akbaş – Elçin Özbilen

Erkek sporcularımız

Turgay Vural Hıdıroğlu – Göktuğ Yusuf Gökbayrak

Antrenör

Imad Amer

KKTF olarak sporcularımızın başarılı sonuçlar ile bizi gururlandıran haberlerini almak ve bizleri en iyi şekilde temsil edip ülkemize dönmelerini diler, tüm sporcularımıza tek tek başarılar dileriz.