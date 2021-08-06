Spor
Raketler Tennis Europe Cevansır Cup’da mücadele edecek
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu olarak 9-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul TED spor kulübünde düzenlenecek olan U 16 Tenis Europe Cevansir Cup turnuvasına, ülkemizde kategorisinde başarılı 4 sporcumuz ve antrenörleri ile birlikte KKTF kafilesi İstanbul’a gittiler.
KKTF pandemi nedeni ile iki yıl aradan sonra yurt dışı programları çerçevesinde ilk katılımını gerçekleştiriyor. İstanbul TED spor kulübünde düzenlenecek olan U 16 Tenis Europe Cevansir Cup a katılacak KKTF kafilesi;
Kız sporcularımız
Sevim Akbaş – Elçin Özbilen
Erkek sporcularımız
Turgay Vural Hıdıroğlu – Göktuğ Yusuf Gökbayrak
Antrenör
Imad Amer
KKTF olarak sporcularımızın başarılı sonuçlar ile bizi gururlandıran haberlerini almak ve bizleri en iyi şekilde temsil edip ülkemize dönmelerini diler, tüm sporcularımıza tek tek başarılar dileriz.