Rahvancıoğlu: Ücretsiz Kamusal Eğitim Haktır!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, ilk ve orta dereceli okulların açılmasıyla yaşanan olumsuzlukları sosyal medya hesapları üzerinden eleştirdi.

Eğitim yılı başlar başlamaz birçok olumsuzluğun gündeme yerleştiğine dikkat çeken Rahvancıoğlu, okullardaki altyapı sıkıntıları, öğretmen eksiklikleri, çocuklardan eğitim için talep edilen paralar, kıyafet-kitap-kırtasiye masrafları gibi sıkıntıların saymakla bitmediğini belirti. Girne-Lefkoşa arasında okul taşımacılığı yapan bir otobüsün alev almasını eleştiren Rahvancıoğlu, ulaşım ile ilgili sıkıntıların da yeni bir boyut kazandığını vurguladı.

On yıllardan beri, özel okulların teşvik, hibe, muafiyetlerle beslenmesi yerine bütçenin kamusal eğitime ayrılması gerektiğini söylediklerini hatırlatan Rahvancıoğlu, özel okulların vergilendirilmesi ve ultra zenginlerden servet vergisi alınması gerektiğinin altını çizdi.

Rahvancıoğlu, “Bugün eğitimin içine düşürüldüğü durum; tek bir hükümetin değil, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin ortak eseridir. Olmayan yollarda, yanan otobüslerde, parasını kendi ödediğimiz kıyafet ve kitaplarla, çağdışı bir müfredatı anlatacak öğretmen bulamadığımız damı çöken okullara gitmeye çalışıyor çocuklarımız. Tüm sermaye uşağı rejim partileri eserleriyle gurur duyabilirler” ifadesini kullandı.