Radyo günümüzde güvenilir medya araçlarından biri olmaya devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sevilay Ören, Dünya Radyo Günü kapsamında konuşarak, özellikle sosyal medya ve dijital platformlara entegrasyonu ile radyonun mobil dinleyiciye erişimdeki avantajı ile daha geniş bir dinleyici kitlesine sahip olduğunu ifade etti.

Radyonun erişimdeki kolaylığı nedeniyle en çok kullanılan iletişim araçlarından biri olduğunu vurgulayan Ören, bunun yanı sıra günümüzde en güvenilir medya araçlarından biri olduğunu da kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Ören, Dünya Radyo Günü’nün 2011 yılından bu yana her yıl farklı bir tema ile kutlandığını söyleyerek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından bu yılki temasının ‘Radyo ve Güven’ olarak belirlediğini aktardı.

Dünyadaki değişimler doğrultusunda medyanın da bir gelişim ve dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Ören, “Bu değişimlere paralel olarak genelde medyaya, özelde ise radyoya duyulan güveni korumak ve arttırmak önemlidir” dedi.

Ören, radyoya duyulan güveni sürdürebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar olduğunu da anımsatarak, “Bu bağlamda bağımsız, doğrulanabilir bilgilere dayalı ve kaliteli içerik üretimi, etik ilkelere bağlı yayınların yapılması, yayıncılığın gerektirdiği sorumluluk ve kamu hizmeti yayıncılığı bilincinin benimsenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Medyaya duyulan güvenin arttırılması için nitelikli ve eğitimli yayıncıların istihdam edilmesinin önemine de dikkat çeken Ören, İletişim Fakültesi mezunlarının sektörde daha fazla görev almasının faydalı olacağını ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Ören, günümüzde dijital bilgiye ulaşmada her bireyin eşit şartlara sahip olmadığını da belirterek, radyonun tüm dinleyicilerin bilgi gereksinimlerini karşılamak ve engelliler de dâhil olmak üzere toplumda dezavantajlı konumdakilere erişim konusunda fırsat eşitliği sağlama görevi bulunduğunu kaydetti.

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların medya sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini işaret eden Ören, radyoların ekonomik ve teknolojik tabanlı sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunların çözülebilmesine ilişkin adımların ivedilikle atılması gerektiğini belirtti.