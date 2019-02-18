‘Putin’in arabaları’ karlı arazide yarıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in korumalarının kullandığı yerli ve zırhlı Aurus Sedan aracı başkanlık görevlilerinin yer aldığı bir etkinlikte başkent Moskova dışındaki karlı arazide yarış yaptı.

Putin gibi ülkenin üst düzey politikacılarının güvenliğini sağlamakla görevli Federal Koruma Servisi (FSO) çalışanları arasında bir yarış gerçekleştirildi.

Yarışta başkanlık bünyesinde çalışan görevliler karlı arazide şoförlük hünerlerini gösterdi. Görevleri sırasında politikacıları güvenle taşıyan çalışanlar, kar üstünde hızlı manrevralar gerçekleştirdi.Etkinlikte diğer zırhlı araçların yanı sıra Putin’in korumalarının kullandığı iki Aurus aracı da yer aldı.

Devlet liderlerine güvenli bir yolculuk sağlamayı amaçlayan ‘Kortej’ projesi kapsamında ilk olarak üretilen Aurus Senat limuzinini Rus lider ilk kez geçen mayıs ayında gerçekleşen göreve başlama töreninde kullanmıştı.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk tam kapsamlı görüşmesini yaptığı tarihi Helsinki zirvesine de Aurus Senat’la gelmişti.