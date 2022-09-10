Putin’den İngiltere’nin yeni hükümdarı Kral III. Charles’a tebrik

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tahtın varisi III. Charles bugün resmen kral ilan edildi.

Tahta çıkan Kral Charles için birçok dünya lideri mesaj yayımlarken, Ukrayna’ya başlattığı saldırılar nedeniyle İngiltere ile tarihinin en kötü diplomatik ilişkilerini yaşayan Rusya’dan da tebrik mesajı gönderildi.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İngiltere’nin yeni kralı III. Charles’ı tebrik ettiği belirtildi.

Putin, Charles’a gönderdiği mesajda, “Tahta çıkmanız nedeniyle içten tebriklerimi kabul edin. Majestelerine başarı ve iyi bir sağlık temenni ederim. En iyi dileklerimi sunarım” ifadelerini kullandı.