Putin: Dünya ekonomisindeki ‘kuralsız dövüşlerden’ vazgeçilmeli

Rusya’nın Asya’da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne dayalı eşit ve bütün bir güvenlik sisteminin oluşturulması ile ilgili çabaların yoğunlaştırılmasını savunduğunu söyleyen Rus lider, Asya’daki gerçek güvenliğe ancak kriz ve çatışma olaylarının çözülmesi ve terör tehdidine kararlılıkla karşı konulması yoluyla erişilebileceğinin altını çizdi.

Terör örgütlerine karşı işbirliğinin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Putin, “Teröristlerin kimyasal, biyolojik ve bu türden diğer silahlara ulaşmasına izin vermemek, aşırıcılık ideolojilerinin propagandasını durdurmak için her şey yapılmalı” vurgusunda bulundu.

KUZEY KORE, İRAN VE SURİYE