Putin: Askerlerimiz sivillere saldırmıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 8’inci gününde açıklama yaptı.

Rusyalılar ile Ukraynalıların tek millet olduğu söyleyen Putin, “Rus askerler, gerçek kahramanlar gibi davranıyor… Askerlerimiz sivillere asla saldırmıyor.” ifadesini kullandı.