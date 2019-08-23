Putin, ABD’nin füze denemesine ‘simetrik bir yanıt’ için orduya talimat verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin 30 yıl boyunca yasaklı olan karadan havaya fırlatılan füzeyle deneme yaptığını açıklaması üzerine ‘göze göz dişe diş’ bir cevap verileceğini söyledi.

Putin, Cuma günü yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı yetkililerine ABD’nin bu adımına karşılık ‘simetrik bir yanıt verilmesi’ emrini verdiğini söyledi.

Rus lider, ABD’nin bu adımının ‘ülkesi için nasıl ve ne kadarlık bir tehdit’ ifade ettiğinin Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer birimler tarafından araştırılacağını belirtti.

Putin’in Cuma günü Güvenlik Konseyi ile düzenlediği toplantıyla ilgili yaptığı bu açıklama, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Pazartesi günü Tomahawk füzeleriyle yeniden deneme yaptıklarını açıklaması üzerine geldi.

Pentagon, normalde denizdeki bir platformdan karaya gönderilme özelliği taşıyan bu füzelerin karadan atılan versiyonunu Pazar günü California kıyılarında denedi.