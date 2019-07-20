Dünya

Putin: ABD ve İran arasındaki çatışma endişe verici

20 Temmuz 2019

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İran arasındaki cepheleşmenin, Rusya sınırları yakınlarında yaşandığını ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabileceği için endişe verici olduğunu belirtti.

Ünlü ABD’li yönetmen Oliver Stone’a röportaj veren Putin, “Bu bizi çok endişelendiriyor. Çünkü sınırlarımız yakınlarında yaşanıyor. Bu, İran’la ilgili durumu istikrarsızlaştırabilir, çok yakın ilişkilere sahip olduğumuz bazı ülkeleri etkileyebilir, çok sayıda yeni sığınmacı dalgasına yol açabilir, küresel ekonomi ve dünya enerji sektörüne büyük zarar verebilir” dedi.

‘ABD VE İRAN’IN BİRBİRLERİNE DOĞRU HER TÜRLÜ HAREKETİNDEN YANAYIZ’

Putin, “ABD ve İran arasında birbirine doğru her türlü hareketi memnuniyetle karşılarız” diye kaydetti.

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