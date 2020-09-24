PUSULAYI ŞAŞIRAN 1 ADAY VAR

“Battık, mahvolduk, kredi bile alacak durumda değiliz, üniversite açılmazsa yok olacağız” diye acı acı şikayette bulunan Lefke esnafına Türkiye Sağlık Bakanı’nı arayıp konuşmasını dinleten Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar dibelik pusulayı şaşırttı.

Uyguladığı yanlış kararlar nedeniyle üniversitelerin açılmasını ve 35 bin öğrencinin KKTC’ye gelmesini tehlikeye atan Tatar ucuz telefon numaralarıyla halkı teskin etmeye çalışıyor.

Kendisi ikna edemiyor ya Türkiye Sağlık Bakanı’na “KKTC güvenli bir yerdir” dedirterek KKTC’nin güvenli bir yer olacağını zannediyor.

Örneğin, devletin olan ve Mütevelli Heyeti’ni kendi atadığı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne sözü geçmiyor. Mütevelli Heyeti Üyeleri ile hocaları karşısına alıp “her türlü tedbiri yürürlüğe koyup, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde gelmesini sağlayıp DAÜ’yü mutlaka açmalıyız” diyemiyor.

Ya ne yapıyor?

Hertürlü riski DAÜ’ye bırakıyor ve onlar da “bu dönem online” kararı veriyor.

Bu kararla birlikte Mağusa perişanları oynamaya başlıyor.

Tıpkı Lefke ve diğer kentler gibi.

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Gerçekten pusulayı şaşıran 1 aday var.

Cumhurbaşkanlığı seçimine Türkiye’nin karışmasını sağlamak için her türlü daveti yapıyor.

Onlar da hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar ve balıklama dalıyorlar.

Pandemi hastanesi hatırına seçim içinde açılış gibi temel atma töreni yapılmasına muhalefet ses etmiyor ama Büyükelçi hükümetin büyük ortağını öve öve göklere çıkarıyor.

Her ne halse küçük ortak dışlanıyor.

Seçim propagandasının yapıldığı bir toplantıda Sağlık Bakanı benzer davranışlar sergiliyor.

Ve bu seçimin demokratik ortamda yapıldığına inanmamız bekleniyor.

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Bu “pusulayı şaşırma halleri” bize neyi anlatıyor biliyor musunuz?

1 adayın pusulayı şaşıracak kadar zor günlerden geçtiğini.

1 aday hızla oy kaybediyor, partisinin genel seçimde aldığı oy oranının nerdeyse yarısını kaybediyor ve eskilerin deyimi ile “can havliyle” sağa-sola saldırıyor.

Uçan kuştan medet umacak duruma düşüyor.

Fakat Kıbrıs Türkü için ne acıdır ki en zor günlerde 1 aday memleketi yönetme görevini de sürdürüyor.

Memleket yangın yerinden farksızken…