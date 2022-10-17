Psikoterapist Lieberman, bir sosyopatta görülen 6 yaygın işareti anlattı.
Ünlü psikoterapist David J. Lieberman, bir sosyopatta görülen 6 yaygın işareti anlattı.
Yıllarca ABD ordusu, FBI ve CIA personelini eğiten Lieberman, sosyopatların bir kişinin hayatına zarar verebileceğini belirtti. Uzmana göre bir sosyopatı fark etmek, psikopatı fark etmekten daha zor olabilir.
Psikopatlar daha manipülatif olma eğiliminde olurken, işledikleri suçlarda riski en aza indiriyor. Sosyopatlar genellikle daha düzensiz ve öfkeye yatkın. Psikoterapist, bu kişilerin ilerleyen zamanlarda daha tehlikeli olduğunu ifade etti.
Doğruyu yanlışı umursamıyorlar
Bir sosyopat için kendi çıkarlarına en uygunu, doğru oluyor. Çıkarlarına iyi hizmet ediyorsa, eylemlerini baştan aşağı haklı görüyorlar.
Bu, sosyopatların kim incinirse incinsin pişmanlık duymadığı ve kaygı duymadan hareket ettiği anlamına geliyor.
Kişilikleri bağ kurmak ve manipülasyon üzerine şekillenmiştir
Lieberman, sosyopatların kişiliklerinin, bağ kurmak ve manipüle etmek adına ilişkiye girmek ve büyülemek için şekillendiğini söyledi.
Bazı sosyopatlar dürtü kontrolünden yoksun olurken bağımlılık yapan, kendine zarar veren bazı davranışlar ve alışkanlıklardan mustarip.
Ancak geleceğe yatırım yaparak alacağı zevki erteleyebilenler de var. Lieberman, titiz ve gösterişli oldukları için bu sosyopatları “en tehlikelileri” diye niteledi:
Genellikle son derece iyi bir ilk izlenim bırakırlar ve sıcak, empatik ve hatta fedakar görülürler.
Dürüst olmaya çalışırken yakalanabilirler
Bir sosyopatın gerçek bir benlik duygusu olmadığı için yarattıkları izlenime devam etmeye zorlanır. Bu, yalan söylediklerinde dürüst bir kişi karikatürünü hatırlatabilecekleri anlamına geliyor.
Lieberman şu örneği verdi:
Bir sosyopat, kulağa bozuk bir plak gibi gelebilir ve gerçeği satma girişiminde mutlak ifadeler kullanabilir. Örneğin, ‘Yüzde 100 suçlu değilim’ veya ‘Bunu asla yapmayacağıma söz veriyorum’’gibi.
Sizi nasıl öfkelendirebileceklerini bilirler
Psikoterapist, sosyopatların bir ilişkide kontrolü ele geçirmek için “doğru psikolojik düğmelere nasıl basılacağını” bildiğini kaydetti. Bu kişiler, karşısındakiyle biraz uyum sağladığında onun duygusal istikrarını bozmaya çalışır.
Bu yüzden sosyopatlar, tahmin edilemez olmayı sevdiğini söyledi:
Bazen sağı solu belli olmamak gibi davranışları, belirli bir bozukluktan ötürü. Diğer zamanlardaysa tamamen taktik.
Kontrolü kaybedince en kötü yüzleri görünür
Sosyopatların en kötü eğilimleri, karşısındakinin üzerinde kontrolü kaybettiğini hissettiğinde ortaya çıkıyor. Bir sosyopat, onun “itaatkar” olmadığını öğrendiğinde saldırı moduna geçiyor. Lieberman, sosyopatın karşısındakiyle ilgili her türlü suçlamayı hem o kişiye hem de onun tanıdıklarına yöneltebileceğini vurguladı.
Sahte alçakgönüllülük
Sosyopatlar kendilerini uysal ve alçakgönüllü kisvesi altında “büyük tevazu” gösterebilir. Ancak Lieberman, bunun “sadece başka bir maske” olduğunu söyledi. Bunu yakalamadaki ipucu, sosyopatların aşırıya kaçmaları.
Lieberman’dan tavsiyeler
Bu işaretlerin yardımcı olabileceğini ancak genel geçer olmadığını vurgulayan psikoterapist, sosyopatla karşılaşan kişilere bazı tavsiyeler verdi.
- Sosyopatla alenen fikir ayrılığına düşmekten kaçının. Bu aşağılanmaya yol açabilir. Utanmalarına sebep olan herhangi bir söz veya eylem, çok derin yaralara neden olabilir. Bunlar, ciddi tepkileri tetikleyebilir.
- Onlara sosyopat demeyin. Kendinizi, ilişkiden ayırmak için ağır ağır çabalayın.
- Hayatınızda bir sosyopatın olması çok zorlayıcı olabilir. Kendinizi soyutlanmış hissedebilirsiniz. Bu nedenle bir terapistle görüşmeyi düşünün.
Independent Türkçe, CNBC
Derleyen: Uğurcan Yıldız