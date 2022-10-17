Psikoterapist Lieberman, bir sosyopatta görülen 6 yaygın işareti anlattı.

Ünlü psikoterapist David J. Lieberman, bir sosyopatta görülen 6 yaygın işareti anlattı.

Yıllarca ABD ordusu, FBI ve CIA personelini eğiten Lieberman, sosyopatların bir kişinin hayatına zarar verebileceğini belirtti. Uzmana göre bir sosyopatı fark etmek, psikopatı fark etmekten daha zor olabilir.

Psikopatlar daha manipülatif olma eğiliminde olurken, işledikleri suçlarda riski en aza indiriyor. Sosyopatlar genellikle daha düzensiz ve öfkeye yatkın. Psikoterapist, bu kişilerin ilerleyen zamanlarda daha tehlikeli olduğunu ifade etti.

Doğruyu yanlışı umursamıyorlar

Bir sosyopat için kendi çıkarlarına en uygunu, doğru oluyor. Çıkarlarına iyi hizmet ediyorsa, eylemlerini baştan aşağı haklı görüyorlar.

Bu, sosyopatların kim incinirse incinsin pişmanlık duymadığı ve kaygı duymadan hareket ettiği anlamına geliyor.

Kişilikleri bağ kurmak ve manipülasyon üzerine şekillenmiştir

Lieberman, sosyopatların kişiliklerinin, bağ kurmak ve manipüle etmek adına ilişkiye girmek ve büyülemek için şekillendiğini söyledi.