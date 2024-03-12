Profesyonelce yapılan bir proje: “Doğan Türk Birliği Sosyal ve Spor Tesisleri”

Hüseyin KÖPRÜLÜ-Salih Eşref ASOĞLU

Süper Lig’in köklü kulüplerinden Doğan Türk Birliği (DTB) spor tesisleri anlamında yapmış olduğu atılımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Doğan Türk Birliği Sosyal ve Spor Tesisleri, profesyonel bir anlayışla yapılan bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

DTB Akademisi Baş öğretmeni Şener Özdevrim sarı-lacivertli ekibin tesisleşme anlamındaki son gelişmelerini Havadis Gazetesi ve Salih Eşref ile Spor Gündemi programına aktardı.

Şener Özdevrim: “Tesisin yüzde 90’ı tamamlanmış durumda”

Kulüp olarak, Doğan Türk Birliği Sosyal ve Spor Tesisleri’ni yaparak bir hayali gerçekleştirdiklerini belirten Şener Özdevrim şunları belirtti: “2019 yılında Devlet tarafında Doğan Türk Birliği’ne verilen bir araziyi 1 yıl gibi bir sürede çizimleri, plan ve proje projelerini tamamladık. 2022 yılında ilk çalışmalara başlayarak inşaat aşamasına geçtik. Yoğun bir çalışma sonrasında 2023 yılında çim alanı kullanıma sunduk. 2024 yılı itibarı ile tesisin yüzde 80-90 kadarlık bir bölümü tamamlanmıştır. Tesisimiz 15 gün içinde yüzde yüz tamamlanmış olacak.”

“Efsane isimlerin adlarını tesis içindeki odalara verdik”

Tesiste yer alan spor salonunun adına efsane futbolculardan Sevim Ebeoğlu’nun adını verdiklerini belirten Özdevrim şöyle devam etti: “Sporcularımızın kullanımında olacak olan tesise dıştan da üye alacağız ve halkımızın da hizmetine sunacağız. Sevim Ebeoğlu Spor Salonu tam donanımlı bir spor salonu olmuştur. Tesisimizde Cafe, koordinatör odası, veli bekleme alanı, oyun alanı, sağlık merkezi, rejenerasyon havuzu gibi farklı bölümlerimiz vardır.” .

Mete Adanır, Dr Ayten Berkalp, Osman Uçaner, Cengiz Eminoğlu, Caner Oshan gibi Doğan tarihine damga vurmuş isimleri de bazı odaların adına verdiklerini söyleyen Özdevrim, yönetimin kendi adını da Akademi Odası’na verdiğini ifade etti.

“DTB Zaman Tüneli”

DTB Zaman Tüneli bölümüne çok önem verdiklerini belirten Şener Özdevrim Doğan Türk Birliği tarihinde yaşanan başarıların, önemli maçların, efsane futbolcuların fotoğraflarını paylaşacaklarını açıkladı. DTB Zaman Tüneli alanından geçen sporcular duvarlara asılmış fotoğraflar asrından geçerek tesisin diğer bölümlerine ulaşacaklar.

Fotoğraflar: Eşref ASOĞLU