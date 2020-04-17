Dünya

Profesör Doktor Ercüment Ovalı’dan heyecanlandıran ilaç açıklaması

17 Nisan 2020

Türkiye’de Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Türkiye’yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Profesör Doktor Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından, “1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkur ederim” açıklamasında bulundu.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?

Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?

15 Nisan 2020
Photo of Kovid-19 AB’ye pahalıya patladı

Kovid-19 AB’ye pahalıya patladı

15 Nisan 2020
Photo of Covid-19’un Avrupa’ya maliyeti

Covid-19’un Avrupa’ya maliyeti

15 Nisan 2020
Photo of Test edilmeyen 3 bin 700 kişi öldü

Test edilmeyen 3 bin 700 kişi öldü

15 Nisan 2020
Photo of Stone: Salgını Bill Gates başlattı

Stone: Salgını Bill Gates başlattı

15 Nisan 2020
Photo of Avrupa’da okullar ilk orada açıldı

Avrupa’da okullar ilk orada açıldı

15 Nisan 2020
Photo of Turizm sektöründe köklü değişiklikler

Turizm sektöründe köklü değişiklikler

15 Nisan 2020
Photo of Gana’da menenjit salgını 37 can aldı

Gana’da menenjit salgını 37 can aldı

15 Nisan 2020
Photo of Trump, ABD’nin DSÖ’ye maddi yardımları durdurduğunu açıkladı

Trump, ABD’nin DSÖ’ye maddi yardımları durdurduğunu açıkladı

15 Nisan 2020
Photo of İngiltere’de her üç sağlıkçıdan biri koronavirüse yakalandı

İngiltere’de her üç sağlıkçıdan biri koronavirüse yakalandı

15 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı