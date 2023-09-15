Ancak moda tarihçileri, Diana’nın 1981’de, Kral Charles ile evlenmesinden bir ay önce giydiği kazakla bir mesaj yollamadığına inanıyor.

Diana’nın kazağı giymesiyle birlikte, yapımcısı Warm and Wonderful adlı şirket büyük bir şöhret yakalamıştı.

Buckhingam Sarayı evlilikten hemen sonra şirkete mektup yazıp, kazağın zarar gördüğünü belirtti ve yenisini istedi. Prenses Diana daha sonra yeni kazağı da 1983’teki bir polo maçında giymişti.