Meghan Markle ‘yeni Angelina Jolie’ olmak istiyor

İngiltere kraliyet ailesinin gözde üyesi Meghan Markle, tıpkı oyuncu Angelina Jolie gibi küresel yardımsever figür olmak istiyor.

İngiliz Sunday Times gazetesinde yer alan haberde, nisan ayı sonunda ya da mayıs ayı başında ilk bebeğini dünyaya getirmesi beklenen Sussex Düşesi’nin, Angelina Jolie’nin izinden giderek insani çalışmalarda bulunmak istediği belirtildi.

Jolie, 2012 yılında Birleşmiş Millet İyi Niyet Elçisi seçildi ve bu unvanla özellik savaş bölgelerine ziyaretlerde bulundu.

Saraya yakın kaynaklar, 37 yaşındaki Düşes’in “Angelina Jolie’nin izinden” giderek küresel bir rol edinmeyi tasarladığını belirtti.

Markle, eşi Prens Harry ile birlikte kendilerine bebek hediye göndermek isteyen hayranlarını çeşitli yardım kurumlarına yönlendirerek bağışta bulunmalarını talep etti.

Haberlere göre, Düşes ve Prens Harry, doğumdan sonra, belirlenmiş bir rol üstlenmek üzere Afrika’ya gönderilebilir. Potansiyel rol gereği kraliyet çifti iki veya üç yıl boyunca İngiltere’den uzaklaşabilir. Bununla birlikte, çift yeni bebekleriyle yeni bir düzen kuracakları için 2020 yılına kadar bir karar verilmesi beklenmiyor.

Çift için belirlenebilecek olası destinasyonların Güney Afrika ya da Malavi olduğu öne sürüldü. Özellikle Prens Harry’nin Afrika kıtası ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi var. 2004 yılını Lesotho’da geçiren Harry, ülkede bir de yardım derneği kurdu.