Powerlifting Türkiye Şampiyonası’ndan rekorlu şampiyonluk geldi

Halter Vücut Geliştirme Federasyonuna bağlı Powerlifting Milli Takımımız 15-17 Mart’ta İstanbul Bayrampaşa yapılan IPF Türkiye Şampiyonasından 1 şampiyonluk (Türkiye rekoru), 1 ikincilik işe müthiş bir başarıya imza attı.

Kafile Başkanı Halter Vücut Geliştirme Federasyonu teknik komite başkanı Sel Sarıtaş, ilk kez katılmalarına rağmen böylesi büyük bir başarıya imza atan milli takım sporcuları ile gurur duyduklarını açıkladı.

Türkiye Powerlifting Şampiyonasında alınan dereceler şöyle:

-93 kilo

Mehmet Ali Deniz (TÜRKİYE ŞAMPİYONU) – Türkiye Rekortmeni

-105 kilo

Vur Yektaoglu (TÜRKIYE İKİNCİSİ)