Potada kolejler finali

Liselerarası Basketbol Birinciliğinde kız ve erkeklerde finaller bugün oynanıyor
FİNALLER ATATÜRK’TE
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda bugün oynanacak okullar basketbol finallerinde kızlarda saat 09.30’da The Amerikan Future Kolej – 19 Mayıs TMK, erkeklerde ise saat 11.00’de Türk Maarif Koleji – Girne Amerikan Koleji karşılaşacak
Liselerarası Basketbol Birinciliğinde kız ve erkeklerde finale kalan okullar belli oldu.
Kızlarda The Future Amerikan Kolej – 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve erkeklerde de Türk Maarif Koleji – Girne Amerikan Koleji finalde mücadele edecekler.
Kızlarda favoriler galip
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan yarı finallerde kızlarda geçtiğimiz yılın da şampiyonu olan The Future Amerikan Kolej zorlanmadığı maçta Lapta Yavuzlar Lisesi’ni 74-28 yenerek adını finale yazdırdı.
Yarı finalin diğer maçında ise 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Yakın Doğu Koleji karşısında 47-19 kazanarak finale çıktı.
Erkeklerde TMK – GAK finali
Erkeklerde yarı finalin ilk maçı nefes kesti. Türk Maarif Koleji, geçtiğimiz yılın şampiyonu Yakın Doğu Koleji karşısında çekişmeli bir maçın ardından son bölümde yakaladığı farkla maçı 79-66 kazandı ve finale çıktı.
Girne Amerikan Koleji ise yarı finalde karşılaştığı 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni 67-34 yendi finale çıkan taraf oldu.
Finaller bugün
Liselerarası Basketbol Birinciliğinde final maçları bugün oynanacak.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak finallerde sabah 09.30’da kızlarda The Amerikan Future Kolej – 19 Mayıs Türk Maarif Koleji karşılaşacaklar.
Erkekler finali ise saat 11.00’de Türk Maarif Koleji – Girne Amerikan Koleji arasında oynanacak.
Üçüncülük maçları ise Levent Kolej Spor Salonu’nda oynanacak.