Portekiz arama kurtarma ekibi: Bu güzel ülkenin yeniden inşa edileceğini umuyorum

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu Şefi Filepa Costa, deprem bölgesine 13 ton ekipman ile geldiklerini ve Hatay’da bir çocuğu enkazdan sağ çıkardıklarını ayrıca bir köpeği kurtardıklarını belirtti.

Portekiz ekibinde doktorlar, bir hemşire, bir psikolog ve 2 tıp teknisyeninin de yer aldığını belirten Costa, dün itibarıyla bölgedeki çalışmalarını tamamladıklarını ve beraberlerinde getirdikleri tıbbi malzemeleri yerel hastanelerden birine bağışladıklarını aktardı.

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu Şef Yardımcısı Joaqium Santos, depremzedeler için böylesi büyük bir felaketle karşı karşıya kalmanın “oldukça zor” olduğunu söyledi.

Santos, “İnsanlara bu güzel ülkeyi yeniden inşa etmek için umut diliyor ve Türk halkının iyi olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 11 ili ve 13 milyondan fazla kişiyi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 52 kişilik Portekiz ekibi, beraberindeki 6 arama kurtarma köpeği ile 8 Şubat’ta Türkiye’ye gelmişti.