Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl’da son 24 saatte 7 patlama ile 149 kez gaz ve kül çıkışı gerçekleştiği belirtildi.

Yanardağ ağzından çıkan küllerin havaya karışarak rüzgarın etkisiyle kuzeye doğru yayıldığı aktarıldı. Açıklamada, kuzeyde yer alan yerleşim yerlerinde hafif kül yağışı beklendiği bildirildi.