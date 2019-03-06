Dünya

Popocatepetl Volkanı’nda korkutan hareketlenme

6 Mart 2019

Meksika’da bulunan Popocatepetl Volkanı’nın 24 saat içinde 85 defa harekete geçmesi yetkilileri alarma geçirdi.

Sabah saatlerinde Meksika’da bulunan Popocatepetl Volkanı yoğun bir parıltı ile güne başladı. Ardından güçlü bir patlama yaşandı. Yaşanan bu etkinlik sonrasında alarm durumunun sarıya, yani 2’nci dereceye çıkarılmasına neden oldu.

Volkanla ilgili olarak son 24 saat içinde yaklaşık 85 etkinlik kaydedildi. Güney-güneybatıya dağılan rüzgarlar su buharı, gaz ve hafif kül miktarlarını taşımaya başladı. Dakikada 474 harmonik titreme ve ardından gelen patlama akkor parçalarının kraterin dışına atılmasına neden oldu. Son saatlerde rüzgarın dağıttığı sürekli su buharı ve volkanik gaz emisyonu yaşanıyor.

Puebla Eyaleti Sivil Korunma Biriminden yapılan resmi açıklamaya göre, hysplit parçacıklarının dağılım modelinin haritası çıkarıldı. Sivil Korunma Birimi, bu parçacıkların bölgeye yağabilecek herhangi bir yağmurla heyelan ve çamur akıntısı riskine neden olacağını bunun da oldukça tehlikeli bir durum yaratabileceğinin altını çizdi.

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