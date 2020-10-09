Pompeo: Doğu Akdeniz’de barışın sağlanması için bölgeye gittim

ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo Do\u011fu Akdeniz ile\u00a0 ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Pompeo "T\u00fcrkiye'nin NATO'nun iyi bir partneri olmas\u0131na ihtiyac\u0131m\u0131z var" dedi.\r\n\r\n\r\nDo\u011fu Akdeniz'e ili\u015fki a\u00e7\u0131klamalarda bulunan ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo\u00a0 "Do\u011fu Akdeniz'de bar\u0131\u015f\u0131n sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in b\u00f6lgeye gittim. T\u00fcrkiye'nin NATO'nun iyi bir partneri olmas\u0131na ihtiyac\u0131m\u0131z var. Do\u011fu Akdeniz'le ilgili diyalog ve g\u00f6r\u00fc\u015fme masas\u0131na d\u00f6n\u00fclecek" dedi.\r\n\r\n