Dünya

Pompeo: Doğu Akdeniz’de barışın sağlanması için bölgeye gittim

9 Ekim 2020
Mike Pompeo
Mike Pompeo






ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Doğu Akdeniz ile  ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo “Türkiye’nin NATO’nun iyi bir partneri olmasına ihtiyacımız var” dedi.







Etiketler
9 Ekim 2020

Başa dön tuşu