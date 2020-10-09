Doğu Akdeniz’e ilişki açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Doğu Akdeniz’de barışın sağlanması için bölgeye gittim. Türkiye’nin NATO’nun iyi bir partneri olmasına ihtiyacımız var. Doğu Akdeniz’le ilgili diyalog ve görüşme masasına dönülecek” dedi.