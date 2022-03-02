Polis’ten sahte 20 stg ve 100 TL uyarısı

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre 26 ve 27.02.2022 tarihlerinde, Lefkoşa ve Girne’de faaliyet gösteren dört farklı iş yerine müşteri olarak giden üç şahıs, yapmış oldukları alışveriş karşılığında, tasarruflarında bulundurdukları 20’lik banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan toplam 30 adet (Toplam 600 STG) STG banknotu tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

Ayrıca 01.03.2022 tarihinde, Girne’de, iki farklı şahsın kalmakta olduğu ikametgahlarda, polis tarafından yapılan aramada; her biri 100’lük banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan toplam 323 adet (Toplam 32,300 TL) Türk Lirası banknot tespit edilerek emare olarak alınmıştır.