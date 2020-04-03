Kıbrıs

Polise tekme atıp tükürdü

3 Nisan 2020

Polis Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Girne’de sabah saatlerinde bir tutuklanmak üzere olan bir şahsın polisleri tekmelediğini ve tükürdüğünü söyledi. Polisin yaptığı açıklama şöyle;

“ Bugün saat 10.00 sıralarında,  Girne’de,  sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye görevi yapan iki polis mensubu, Cengizhanlı Sokak üzerinde yaya olarak yürümekte olan MK.(E-61)’ye  neden sokakta olduğu yönünde  izahat istedikleri sırada, M.K. görevli polislere  makul mazeret verememiş e arkadaşına gitmek üzere olduğunu bayan etmiştir. Akaninde izinsiz olarak sokağa çıkan ve  tutuklanacağı polis tarafından kendisine bildirilen M.K. bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp tutuklanmaya direnç göstermiş, polislere tekme savurmuş  ve görevli polisin üzerine tükürmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”



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