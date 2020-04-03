Polise tekme atıp tükürdü

Polis Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Girne’de sabah saatlerinde bir tutuklanmak üzere olan bir şahsın polisleri tekmelediğini ve tükürdüğünü söyledi. Polisin yaptığı açıklama şöyle;

“ Bugün saat 10.00 sıralarında, Girne’de, sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye görevi yapan iki polis mensubu, Cengizhanlı Sokak üzerinde yaya olarak yürümekte olan MK.(E-61)’ye neden sokakta olduğu yönünde izahat istedikleri sırada, M.K. görevli polislere makul mazeret verememiş e arkadaşına gitmek üzere olduğunu bayan etmiştir. Akaninde izinsiz olarak sokağa çıkan ve tutuklanacağı polis tarafından kendisine bildirilen M.K. bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp tutuklanmaya direnç göstermiş, polislere tekme savurmuş ve görevli polisin üzerine tükürmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”