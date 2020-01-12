Kıbrıs

Laptalı:Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine sonsuz güveniyoruz

12 Ocak 2020

Mağusa ve bölge gençliği yanında, kısa sürede ülkemizin de en önemli eğlence merkezi haline gelen Thrones, bu sabah saatlerinde mekanın kapalı olduğu saatte sokak magandalarının saldırısına uğradı.

Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine sonsuz bir güvecimiz var.

Polis ekiplerinin vakit kaybetmeden saldırganları yargı huzuruna çıkaracağına olan inancımız tamdır.

Gençlerimizin güvenle eğlendiği, iç ve dış güvenliğini titizlikle sağlandığımız clubın, tamamen kapalı olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleştirilmiş olması tek tesellimizdir.

Hüseyin Laptalı
Thrones Club
İşletme Müdürü



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