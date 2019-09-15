Kıbrıs

Polis Genel Müdürlüğü, eğitim öğretim yılı öncesi uyarılarda bulundu

15 Eylül 2019

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Trafik Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının yarın başlayacak olması nedeniyle uyarılarda bulundu.

Okulların açılmasıyla, yoğun olan trafik akışının okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağına işaret edilen duyuruda, trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında PGM tarafından da gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Trafik eğitiminin ailede başladığının unutulmaması gerektiğine vurgu yapılan duyuruda, çocukların trafikteki davranışları konusunda eğitilmesi ve çocukların daima büyüklerini örnek aldıkları bilinciyle çocuklara örnek olunmasının önemine işaret edildi.

Duyuruda, “Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken, okul kapıları önüne araçlarımızı park edip giriş-çıkış kapıları önünde yığılmalara sebep olunmamalı ve trafiği tehlikeye sokacak ortamlar yaratılmamalıdır” ifadelerine de yer verildi.

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