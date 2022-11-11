Play-Off finalistleri DAÜ ve Lefkoşa Şehir Kulübü arasında karşılaşmalar gerçekleşecek

KKTF Başbakanlık Kupası 2022 Tenis Ligini normal sezonunu ilk 4 de tamamlayan Play-Off finalistleri Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10:00 da KKTF kortlarında başlayacak karşılaşmalar ile gerçekleşecek.

KKTF 2022 Başbakanlık kupasının formatı 7 maç şeklinde 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler karşılaşmaları oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek.