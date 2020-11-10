Platformdan slogan ve pankart açıklaması

Demokrasi ve İrade Platformu yaptığı açıklamada “hiçbir küfürlü, hakaret içerikli veya paltformun ortak görüşlerini yansıtmayan pankart ve sloganlar bizi temsil etmeyecektir” denildi.

Platformun açıklaması şöyle:

“Platform olarak şimdiden açıkça şunu söylemekte fayda görüyoruz; meydanda açılan hiçbir küfürlü, hakaret içerikli veya paltformun ortak görüşlerini yansıtmayan pankart ve sloganlar bizi temsil etmeyecektir. Görevli arkadaşlarımız meydanda da gereken uyarıları yapacaktır.

Kişi veya kurumlara yönelik hakaret içermeyen yaratıcı dövizlerimizle yürüyeceğiz. Hiçbir örgüt pankartı veya bayrak taşımadan, aşağıdaki sloganlarımızla yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz.

– Müdahale değil irade!

– Herkes için demokrasi!

-Biat değil özgürlük!

– Atanmış kayyum istemiyoruz!

– Direne direne kazanacağız!

– Kıbrıs laiktir, laik kalacak!

– Ne istiyoruz? İrade. Ne istiyoruz? Demokrasi.

– Ne istiyoruz? Eşitlik. Ne istiyoruz? Özgürlük.

Demokrasi ve İrade Platformu”