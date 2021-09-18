Bilim ve TeknolojiYaşam
Plastik yiyen bakteri ve mantarlar atık sorununa çözüm olabilir mi?
Samantha Jenkins çalıştığı biyoteknoloji firmasının bir araştırma projesi için mantarları incelerken ilginç bir olayla karşılaşmıştı.
“Tahılla dolu bir kavanoz ve içinde yetişen mantarları düşünün” diye anlatıyor Jenkins. Kendisi Biohm adlı imalat şirketinde biyoteknoloji mühendisi.
Jenkins’in anlattığı olayda ilginç olan şey ise bir mantarın kavanozun hava almasını önlemek üzere kullanılan süngerimsi plastik maddeyi yiyip sindirerek parçalamış olması.
Proje, yalıtım amaçlı biyo panellerde kullanılmak üzere bazı mantarları incelemeye odaklanmış, ancak aç bir mantar türü, olayı başka bir boyuta taşımıştı.
Şimdi de Biohm, plastik atıklardan kurtulmaya yardımcı olabilecek bu mantarı daha etkili kılmaya çalışıyor.