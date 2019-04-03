Yaşam

Plastik öldürmeye devam ediyor: Yeni kurbanı, hamile balina

3 Nisan 2019
Balina - Çöp - Okyanus

İtalya’nın Sardunya Adasında hamile balina ölü olarak bulundu. Balinanın midesinden en az 20 kilo plastik atık çıktı.

Veterinerler, kıyıya vuran 8 metrelik balinanın rahminde ölü cenine rastladı. Hayvanın midesinde de çöp torbaları, balık ağları ve diğer atıklar tespit edildi.

Uzmanlar, balinanın mide kirlenmesinden öldüğünden emin olduklarını dile getirdi.

Çevreyi tek kullanımlık plastiğe karşı koruyacak ilk ülkelerden biri olacakları sözünü veren İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Hiçbir kaygı duymadan tek kullanımlık plastik ürünler kullanıyoruz ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Gerçi aslında bedelini hayvanlar ödüyor” diye yazdı.

Questo capodoglio è stato trovato morto a Porto Cervo in Sardegna: nella pancia aveva un feto e 22kg di plastica… C'è…

Sergio Costa paylaştı: 31 Mart 2019 Pazar

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