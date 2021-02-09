Pilli, LTB’nin hizmete koyduğu aşı merkezini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte, belediyenin talebi ve Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile aşı merkezine dönüştürülen LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pilli ile LTB Başkanı Harmancı, LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı hemşireler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı doktor ve personelin iş birliği içerisinde görev yaptığı, 65 yaş üzeri bireylerin aşılandığı merkezi yerinde inceledi.

Aşı merkezinde bulunan iki ayrı bekleme odası, kayıt odası, aşılama odası ve dinlenme/gözetim odasında inceleme yapan Bakan Pilli’nin, yurttaşların düşüncelerini de aldığı belirtilen açıklamada, merkezden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pilli’nin, Harmancı’ya teşekkür ettiği bildirildi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Bakan Pilli’ye organizasyon yapısını ve işleyişini aktarırken, şu ana kadar hızlı ve güvenli ve programlı bir şekilde 65 yaş üzeri üyelerin aşılarının sorunsuz devam ettiğini aktardı. Başkan Harmancı, toplum sağlığı için Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapmaktan memnun olduklarını ifade ederek, bakanlığın aşı temini ve programlama konusunda adımlarının devam etmesi halinde aşı merkezinin en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini vurguladı.