Kıbrıs

Pilli, Kıbrıs Türk halkının, her zaman Türkiye’nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti

12 Ekim 2019

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk halkının, her zaman Türkiye’nin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, “Dualarımız terör örgütlerine karşı mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimiz ve Türk ordumuz içindir” dedi.  

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Barış Pınarı Harekatı’na destek mesajı yayınlayarak,  Anavatan Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölge oluşturma, terör tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatının devam ettiğini hatırlatarak, Barış Pınarı Harekatı’nda hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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