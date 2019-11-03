Kıbrıs

Pilli, Akçay’da vatandaşlarla biraraya geldi

3 Kasım 2019

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Akçay’da vatandaşlarla biraraya geldi, beklentileri dinledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akçay Muhtarlık binasına giden Pilli, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ile Süt Alım Merkezi ve köy kahvelerini dolaştı.

Pilli, bazı evleri de ziyaret ederek, vatandaşların beklentilerini dinledi, sohbet etti.

Akçay köyünde Muhtar Dereliköylü’nün güzel işlere imza attığını dile getiren Bakan Pilli, Akçaylılar ile olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Bakan Pilli’nin yapılan yenilikleri görmesinin ve vatandaş ile biraraya gelmesinin köy halkını sevindirdiğini ve memnuniyet duyduklarını, köylerini unutmadığı için ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Hasan Taçoy: Kıb-Tek’in tüm borçlarının 2020 Mart ayında sıfırlanması planlanıyor

3 Kasım 2019

Baybars, Karpaz Bölgesini ziyaret etti

3 Kasım 2019

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu’ndan açıklama…

3 Kasım 2019

Saner’den açıklama…

3 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı