Peyzaj Mimarları Odası Başkanı yeniden Gülizar Eroğlu oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 13, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı yeniden Gülizar Eroğlu oldu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Peyzaj Mimarları Odası Başkanı yeniden Gülizar Eroğlu oldu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı (KTMMOB) Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Başkanı yeniden  Gülizar Eroğlu oldu.

KTMMOB PMO’nun 6. Dönem Olağan Genel Kurulu 9 Mart Cumartesi günü KTMMOB binasında gerçekleştirildi.


Genel Kurul sonucunda  Gülizar Eroğlu yeniden PMO Başkanı seçilirken, Oda Sekreteri Emine Özçınar Karınca, Oda Saymanı Huriye Soyel Geceyatmaz, Oda Yönetim Kurulu Faal üyeleri ise Laden Güvensoy ve Merve Ateşin, Oda Yönetim Kurulu Yedek üyeleri de Aslı Özgürün Savaş ve Dilara Dindar oldu.

Denetleme Kurulu üyeleri ise, Defne Feridun Kara ve Sinem Yıldırım olarak belirlendi.

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Tags:Gülizar Eroğlu
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