Perkotek Avax turnike sistemleri

Tripod turnikeler 3 kollu turnikelerdir. Bu turnikeler en yaygın kullanılan turnikelerdir. Çift ayaklı, tek ayaklı, duvar tipi, bel tipi gibi birçok Tripod turnike modeli bulunmaktadır. Bu modeller ihtiyaç olan alana göre keşif sonrası netleştirilerek uygun olan turnike montajı yapılır.

Tripod turnikeler, stat girişleri, yemekhaneler, alışveriş merkezi girişleri, hava alanları, metro ya da metrobüs durakları gibi hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Tripod turnikeler tek başına çalışabileceği gibi, üzerine jeton ünitesi takılabilir ya da cihaz bağlantısı yapılabilir. İmal edildiği malzemeler paslanmaz çeliktir. Böylelikle her türlü dış ortamda kullanılabilir, nem, yağmur, toz gibi durumlardan etkilenmezler. Üzerlerine parmak izi, kartlı ya da şifre okuyucu paneller takılarak geçişler bu cihazlarla sağlanabilir.

Terminal cihazları ile bilgisayar bağlantısı ethernet ya da seri port üzerinden yapılarak, access, yemekhane, pdks, üye takip, wc takip gibi otomasyon yazılımlarıyla birlikte çalışabilir. Tetik süreli cihaz ya da program tarafından ayarlanabilir. Geçiş kontrol turnike sistemi online çalışan otomasyon yazılımlarında geçiş yapma yetkileri program tarafından ayarlanabilir. Eğer istenirse de çevrimdışı olarak çalışarak program üzerinden tek tuş ile transfer yapılabilir.

Tripod turnikeler geçişlerin güvenli ve kontrol altında yapılmak istendiği her alanda güvenle kullanılmaktadır. Kullanılacak geçiş bölgelerini birden fazla turnike ile de kapatıp geçişleri güvenlik altında tutabilirsiniz.

Şirketimiz Tripod turnikelerin yetkili satıcısı konumundadır. Tripod turnike modelleri ve fiyat bilgisi için satış departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.

X RAY CİHAZLARI; Organik ve inorganik maddeleri renk ve şekliyle ekrana taşır. Bomba, silah, bıçak, patlayıcı ve kesici nesnelerin X ışınları ile taramadan geçirilerek tespit edilmesinde kullanılan en önemli güvenlik cihazıdır. Terör ve canlı bomba saldırılarının artması, kişisel silahlanmanın yaygınlaşmasına bağlı olarak ufak kavgaların yerini ateşli silahlarla çatışmaya bırakması sebebi ile önemli olan güvenlik daha da önemli hale gelmiştir. Yaralanma ve ölümlerle sonuçlanabilecek olayların önüne, suç aletlerinin tespit edilip taşıyıcısından alınması önemli çözümlerdendir. Tehdit unsuru oluşturabilecek tüm nesneleri tarayıp yakalayan SECUDA X ray cihazlarını kandırmak mümkün değildir! Uluslararası güvenlik sertifikasına sahip olan ve Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız SECUDA X ray cihazlarını kullanarak güvende kalabilirsiniz.

XRAY CİHAZIYLA TARAMA NASIL YAPILIR?

Tarama yapılacak nesne, konveyör bant üzerine bırakılır ve hareketli bant nesneyi x ray cihazının içerisine alır. Nesnelerin hacimlerine bağlı olarak aralarında 50 cm mesafe bulunması ideal aramanın temelidir. Görüntünün tanımlanmasında kararsız kalınması durumunda, nesnenin pozisyonun değiştirilerek yeniden tarama yapılması gerekir. Bagaj taramaları sırasında önce büyük nesneler arkasından da daha ufak nesneler xray cihazından geçirilmelidir. X ray dedektör çalışırken içerisine el sokulmamalı ve paketlerin içerisinde var ise yiyeceklerin çıkartılması istenmelidir. Ufak dozda olsa x ray cihazları içerisinden geçirilen yiyeceklerde radyoaktif unsurlar yer alarak sağlık problemlerine yol açabilir. X ray cihazı içerisinden geçen nesnelerin şekil ve renkleri ekran üzerinden dikkatle takip edilmelidir. Yoğunluğu az olan maddeler yeşil, organik olan cisimler turuncu yahut kahverengi tonları, metaller ise koyu mavi renkte gözükecektir.

X RAY CİHAZLARI NERELERDE KULLANILIR?

Günümüzde havalimanları, otogarlar, tren garları, oteller, tatil köyleri, kongre ve konaklama alanları, miting ve gösteri alanları, iş merkezi, plazalar, ofis ve holding binaları, konsolosluklar, büyükelçilikler, adliye sarayları, askeri tesis ve askeri binalar, belediyeler gibi neredeyse tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılmaktadır.

XRAY CİHAZI FİYATLARI NE KADARDIR?

X RAY cihazlarının fiyatlarını oluşturan nitelikler, kullanılan malzemeler, ebatları ve teknik özellikleridir. Tünel boyutu ve maksimum taşıyabileceği yük ağırlığı, konveyör hızı, taşıyıcı yüksekliği, penetrasyon ve penetrasyon çözünürlüğü, organik – inorganik madde ayrımı yapabilme ve X ray Jeneratörünün anot gerilimi gibi unsurlardır X RAY cihazlarının fiyatlarını değiştiren nitelikler olup 11000 usd $ dan 450000 usd $ a kadar değişen fiyatlar bulunmaktadır.

İşletmeniz için en uygun olabilecek x ray dedektörünün tespiti ve fiyat teklifi için bizi aramanız yeterli olacaktır. Uzman satış müdürlerimiz sizi önce bilgilendirecek akabinde de işinize yarayacak olan x ray modellerinin tekliflerini tarafınıza sunacaklardır.

Oto park bariyer sistemleri; araçların giriş çıkış yaptığı, duraklama yaptığı ve parkın söz konusu olduğu her alanda kullanılabilir. Otopark bariyerleri, hem firma otoparklarına gelen misafirler için hem de ticaret amaçlı kullanılacak park alanları için vazgeçilmezlerdendir. Otopark bariyerleri, ogs ve hgs gibi antenlerle yada fotosel, buton yada uzaktan kumanda gibi aparatlarla birlikte kullanılabilirler.

Otopark bariyer sistemleri ile otoparkınıza giriş çıkış yapan araç sayısını, eğer yaşam alanı ise, hangi dairenin kaç araçlık yeri olduğunu ve misafir araçlarının giriş çıkışlarını takip edebilirsiniz.

Hgs ve ogs ile birlikte kullanılan antenler, otoparklarda çok daha fazla verim sağlarlar. Bariyerler tetik verme özelliği olan cihazlarla birlikte çalışabilirler. Bu cihazlar tarafından algılanan hgs etiketleri, bariyer ana kartına sinyal göndererek, tanımlı olan etiketi programdan sorgularlar ve geçiş hakkı tanır. Antensiz olarak kullanılan Otopark bariyeri sistemleri, fotosel alıcıları ile birlikte çalışırlar. Araçların geçiş yaptığı noktalara takılan fotoseller sayesinde, araç yaklaştığında, bariyer kolu havaya kalkar ve araç o bölgede bulunduğu sürece kol havada kalır. Araç geçtikten sonra ise bariyer kolu tekrar otomatik olarak aşağıya iner.

Otopark bariyer sistemleri, stand alone ve online olarak çalışan programlarla birlikte çalışabilirler. Yazılım tarafından onay verilen ve otoparka giriş yapma yetkisi verilen araçlar, bariyere sinyal göndererek o aracın otoparka girebilme yetkisi verirler. Bariyerlerin üzerindeki kol uzunlukları, isteğe olarak 3-6 metredir. Bariyerler üzerine flaşör takılarak, araçların geçiş esnasında ışıklı uyarı almaları sağlanabilir.