Perçinci, LAÜ “ Beslenme ve Diyetetik” bölümü hakkında güncel bilgiler paylaştı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci, “ Beslenme ve Diyetetik” bölümü üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Perçinci “Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olunduğunda ‘’Diyetisyen’’ ünvanı alıyorsunuz. Bu da sizin bilimsel ilkeler doğrultusunda beslenme alanında uzman bir sağlık çalışanı olarak çalışmanızı sağlıyor. Beslenme ve Diyetetik bölümü üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesinde yer alan 4 yıllık bir lisans programı. Beslenme ve Diyetetik bölümünün amacı besinlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin derinlemesine araştırılması ve bu etkiler üzerinden insanların sağlığının geliştirilmesini sağlamaktır. Bilinenin aksine yalnız zayıflama üzerine çalışan bir bölüm değildir. Diyetisyen insan biyolojisi ve fizyolojisini bilerek, kişiye özel bir beslenme programı ile tıbbi beslenme tedavisi uygular. Yalnızca bireylere bir beslenme programı düzenlemesi şeklinde değil, beslenmeyle ilgili olan birçok alanda da çalışma imkanı vardır”dedi.

Perçinci açıklamalarına şöyle devam etti “ 4 yıllık beslenme ve diyetisyenlik bölümünü tamamlayan öğrenciler ‘diyetisyen’ ünvanıyla mezun olmaktadırlar. Bilinenin aksine diyetisyenlik bölümü, sadece kilo kontrolü merkezli bir meslek değildir. Bir çok mesleğin aksine çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Son dönemlerde oldukça popüler olmasının başlıca sebeplerinden birisi geniş çalışma alanına sahip olmasıdır.”

Diyetisyenlerin başlıca çalışma alanları;

Diyetisyen ünvanıyla her türlü özel hastanede ve devlet hastanelerinde çalışabilirler.

Halk sağlığı merkezlerinde, halk sağlığı diyetisyenliği yapabilirler.

Kendilerine özel klinik açabilirler. Diyetisyenlik diploması, klinik açmak için yeterlidir. Ancak yeterli müşteri arzını oluşturabilmek için, uzmanlık almak ve alanında kendini geliştirmek çok önemlidir.

Akademik kariyer yapabilirler. Son dönemlerde oldukçada açık bulunan bir alandır. İş şartları ve maaş miktarları oldukça tatmin edicidir. Bu alana yönelmek isteyenlerin özellikle iyi derecede ingilizce bilmesi gerekir.

Toplu beslenmenin olduğu bütün firmalarda, diyetisyen bulundurulması zorunludur. Çeşitli firmalarda diyetisyen olarak çalışabilirler.

Çeşitli spor salonlarında, kilo kontrolü diyetisyeni olarak çalışabilirler. Spor klüplerinde, sporcu beslenmesi üzerine çalışabilirler.

Beslenme eğitimcisi olarak çeşitli kurumlarda eğitim verebilirler.

Perçinci, Beslenme ve Diyetetik bölümü hakkında güncel bilgiler paylaştı;

“Beslenme ve Diyetetik Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı , “Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında aldıkları puan ile bölüme girmeye hak kazanmış erkek ve kız öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sunmaktadır. Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir. Mesleki eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler ise doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve uygulamalarına ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili yaz stajını koruyucu ve tedavi edici olarak sahada yürütür. Hastaneler ve diğer kuruluşlarda ise tedavi edici ve toplu beslenme hizmetleri yönetimi ile ilgili olarak derslerde öğrendikleri bilgileri uygularlar. Bu programın sahada, sağlık kuruluşlarında, çeşitli işletmelerde yürütülen uygulamaları sayesinde öğrenci, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedir.”

Perçinci son olarak “Bölümün öngördüğü dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile “Diyetisyen” ünvanı almaya hak kazanırlar. Başarılı öğrenciler; Beslenme ve Diyetetik programlarının yanı sıra sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında da yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler”dedi.