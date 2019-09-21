Pelosi, İran’a askeri müdahaleye karşı çıktı

ABD Kongresi ‘nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi, geçen hafta Suudi petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırıya karşılık İran’a yapılacak olası bir askeri harekatı ‘kesinlikle’ desteklemediğini belirtti.Ulusal Halk Radyosu’na (NPR) konuşan Pelosi, Suudi rejimine muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve sorumlusu addedilen Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan söz ederek İran’a yönelik olası bir askeri operasyona karşı olduğunu duyurdu.

Demokrat Parti’nin Kaliforniya Vekili, Selman’a atıfla “Bir gazeteciyi doğrayan ve kalıntılarını kimyasal maddelerle eriten bir kişinin karşısında oturuyorlar” diyerek ekledi:

“Suudi Arabistan’ı korumak ve savunmak için hiçbir sorumluluk görmüyorum. Bu hangi anlaşmanın bir parçası?”

‘TRUMP’IN İRAN’I VURACAĞINI SANMAM’

Öncesinde ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, geçen hafta Suudi petrol devi Aramco’nun tesislerine yönelik saldırıyla ilgili Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ekonomik yaptırımların ötesine gitmeyeceğine inandığını belirten Pelosi, “Başkan Trump’ın İran’ı vuracağını düşünmüyorum. Ülkemizde bir savaşa gidecek iştah olmadığını biliyor.” diye konuştu.

POMPEO İLK KEZ SAVAŞ NEDENİ DEMİŞTİ

Temsilciler Meclisi Başkanı’nın uyarısı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 14 Eylül’de Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a yönelik uluslarası destek için çıktığı Ortadoğu ziyareti sırasında geldi.

Pompeo, Riyad’a varmadan önce uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Aramco’nun vurulmasından İran’ı sorumlu tuttuğunu tekrarlamış ve saldırıyı ilk kez ‘savaş nedeni’ olarak tanımlamıştı.