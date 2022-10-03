Spor

Pedallar İsmail Altan anısına döndü

İsmail Altan Bireysel Zamana Karşı Tırmanma Yol Yarışı’nda erkekler genel klasmanda Kerem Pekmez, kadınlar genel klasmanda ise Sevim Yıldız birinci oldu

3 Ekim 2022
Pedallar İsmail Altan anısına döndü






Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, ülkemizin ilk bisiklet sporcularından olan ve bisiklet sporunun ülke geneline yayılmasına öncülük eden Merhum İsmail Altan anısına tırmanma yarışı düzenledi.




İsmail Altan Bireysel Zamana Karşı Tırmanma Yol Yarışı 2 Ekim Pazar günü, 12 kilometrelik mesafeden oluşan Mersinlik-Kantara parkurunda gerçekleşti.



9 ayrı kategoride toplam 51 bisikletçinin pedal çevirdiği yarışta Merhum İsmail Altan’ın oğlu Altan Altan da babası için anı sürüşü yaptı.

Erkekler genel klasmanda Kerem Pekmez 30 dakika 09 saniye ile birinci olurken, kadınlarda ise 41 dakika 15 saniye ile Sevim Yıldız birinciliği elde etti.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde genel klasmanda ve kategorilerde dereceye giren bisikletçilere madalyaları Merhum İsmail Altan’ın ailesi ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

 

Genel klasmanda dereceye girenler;

 

Erkekler

1.Kerem Pekmez                Yıldız Erkek A        Ferdi                     30:09

2.Emre Kaplan                    Yıldız Erkek A        TBA                       31:10

3.Mehmet Özboran           Elit Erkek              Ferdi                     31:12

 

Kadınlar

1.Sevim Yıldız                      Elit Kadın              Velo Cypri             41:15

2.Birgül Demirel                  Master 1 Kadın    Velo Cypri             46:38

3.Şerif Erkurt                       HİB Kadın              TBA                       53:50

 

Kategorilere göre dereceye girenler;

 

Yıldız Erkek B

1.Ege Erülkü                        TBA                       35:01

2.Kerem Kıcım                    Velo Speed           36:51

3.Hasan Karataç                 Velo Speed           54:40

 

Yıldız Erkek A

1.Kerem Pekmez                Ferdi                     30:09

2.Emre kaplan                     TBA                       31:10

3.Enes Tekkanat                 Ferdi                     32:11

 

Elit Kadın

1.Sevim Yıldız                      Velo Cypri             41:15

 

Elit Erkek

1.Mehmet Özboran           Ferdi                     31:12

2.Bilal Ceral                         Green PCC            32:42

3.Hüseyin İ. Erçen               Ferdi                     33:27

 

Master 1 Kadın

1.Birgül Demirel                  Velo Cypri             46:38

2.Nalan Alçıner                   Velo Cypri             60:08

 

Master 1 Erkek

1.Buğra Cömert                  Ferdi                     31:29

2.Eral Aşina                         Velo Cypri             34:16

3.Kemal Palaz                     BSD                       35:39

 

Master 2 Erkek

1.Ersan Karayeğen              NHG                      34:20

2.Gülhan Soler                    Velo Cypri             34:38

3.Mehmet Beyaz                NHG                      34:52

 

HİB Kadın

1.Şerif Erkurt                       TBA                       53:50

 

HİB Erkek

1.Celal Gülersoy                 TBA                       37:42

2.Bilgiç Kanal                       BSD                       42:38

3.Mehmet Ulaç                   Garaduman T.      55:48

 



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3 Ekim 2022






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