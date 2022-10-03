Pedallar İsmail Altan anısına döndü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, ülkemizin ilk bisiklet sporcularından olan ve bisiklet sporunun ülke geneline yayılmasına öncülük eden Merhum İsmail Altan anısına tırmanma yarışı düzenledi.

İsmail Altan Bireysel Zamana Karşı Tırmanma Yol Yarışı 2 Ekim Pazar günü, 12 kilometrelik mesafeden oluşan Mersinlik-Kantara parkurunda gerçekleşti.

9 ayrı kategoride toplam 51 bisikletçinin pedal çevirdiği yarışta Merhum İsmail Altan’ın oğlu Altan Altan da babası için anı sürüşü yaptı.

Erkekler genel klasmanda Kerem Pekmez 30 dakika 09 saniye ile birinci olurken, kadınlarda ise 41 dakika 15 saniye ile Sevim Yıldız birinciliği elde etti.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde genel klasmanda ve kategorilerde dereceye giren bisikletçilere madalyaları Merhum İsmail Altan’ın ailesi ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Genel klasmanda dereceye girenler;

Erkekler

1.Kerem Pekmez Yıldız Erkek A Ferdi 30:09

2.Emre Kaplan Yıldız Erkek A TBA 31:10

3.Mehmet Özboran Elit Erkek Ferdi 31:12

Kadınlar

1.Sevim Yıldız Elit Kadın Velo Cypri 41:15

2.Birgül Demirel Master 1 Kadın Velo Cypri 46:38

3.Şerif Erkurt HİB Kadın TBA 53:50

Kategorilere göre dereceye girenler;

Yıldız Erkek B

1.Ege Erülkü TBA 35:01

2.Kerem Kıcım Velo Speed 36:51

3.Hasan Karataç Velo Speed 54:40

Yıldız Erkek A

1.Kerem Pekmez Ferdi 30:09

2.Emre kaplan TBA 31:10

3.Enes Tekkanat Ferdi 32:11

Elit Kadın

1.Sevim Yıldız Velo Cypri 41:15

Elit Erkek

1.Mehmet Özboran Ferdi 31:12

2.Bilal Ceral Green PCC 32:42

3.Hüseyin İ. Erçen Ferdi 33:27

Master 1 Kadın

1.Birgül Demirel Velo Cypri 46:38

2.Nalan Alçıner Velo Cypri 60:08

Master 1 Erkek

1.Buğra Cömert Ferdi 31:29

2.Eral Aşina Velo Cypri 34:16

3.Kemal Palaz BSD 35:39

Master 2 Erkek

1.Ersan Karayeğen NHG 34:20

2.Gülhan Soler Velo Cypri 34:38

3.Mehmet Beyaz NHG 34:52

HİB Kadın

1.Şerif Erkurt TBA 53:50

HİB Erkek

1.Celal Gülersoy TBA 37:42

2.Bilgiç Kanal BSD 42:38

3.Mehmet Ulaç Garaduman T. 55:48