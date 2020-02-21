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Pazartesi gününe kadar yağış bekleniyor

21 Şubat 2020

Meteoroloji Dairesi, genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgenin Pazartesi’ye kadar yağmurlu olacağını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 22-28 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Salı gününden sonra ise hava genellikle az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 15-18 derece olaylarında seyredecek.

Rüzgar, hafta sonu kuzey ve doğudan, diğer günlerde kuzey ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.




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