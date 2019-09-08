Kıbrıs

Patateste denetimler sürüyor

8 Eylül 2019

Ticaret Dairesi, Tarım Dairesi ve Gümrük Kaçakçılık Şubesi’nin ortaklaşa yürüttüğü denetimler sonucunda birçok depo, satış noktası ve pazar yerinin denetlendiği, fatura ibraz edemeyen kişilerin patates ürünlerine ise el konularak cezai müeyyideler uygulandığı belirtildi.

Tarım Dairesi açıklamasına göre, kaçak yollarla ülkeye sokulduğu düşünülen patates ürünlerinde yapılan kalıntı analizleri sonucunda, yüksek ilaç kalıntısı tespit edilen yaklaşık 800 çuval patates ürünü Tarım Dairesi uzmanları nezaretinde imha edildi.

Gıda güvenliği açısından bu denetimlerin çok önemli olduğuna değinen Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, tarladan sofraya ulaşıncaya kadar tüm ürünlerde sürekli ve eksiksiz etkin denetimlerin yapılmasına devam edileceğini vurguladı.

Ticaret Dairesi başkanlığında “Yaş Sebze Meyve Halleri Yasası” için ayrıca çalışma gurubu oluşturulduğuna değinen Değirmenci, Hal Yasası’nın yasallaşması halinde, tüm yaş sebze ve meyvelerin her kademede kontrol altında olacağını ve rahatlıkla izlenebileceğini belirtti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Kantara bölgesindeki yangın kontrol altına alındı

8 Eylül 2019

Hayvancılar Birliği Eskişehir’de düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı

8 Eylül 2019

Saner “ Meclis kararları sayın Akıncı’yı da bağlar”

8 Eylül 2019

Sahte seyahat belgesi…

8 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı