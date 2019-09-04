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Paris’te dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin bir eseri daha çalındı

4 Eylül 2019

Paris’te kimliği bilinmeyen dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin bir sanat eseri daha çalındı.
Bir trafik tabelasının arka tarafında yer alan ‘falçata tutan maskeli bir sıçan’ Paris’in 4. bölgesinde bulunan Pompidou Merkezi yakınlarında pazartesi günü ortadan kayboldu. Pompidou sanat ve kültür merkezi 2018 yılının haziran ayında ortaya çıkan eseri korumak için şeffaf pleksi malzeme kullanmıştı.

Sanat eserinin gece çalındığını doğrulayan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pompidou Merkezi hırsızın eseri yerinden almak için muhtemelen testere kullanıldığını, çevreye verilen zarardan dolayı şikayette bulunduklarını bildirdi.

Bu Banksy’nin Paris’te çalınan ilk eseri değil. Sokak sanatçısının Paris’te 2015’te Bataclan konser salonuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için yaptığı eser geçtiğimiz ocak ayında çalışmıştı.

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