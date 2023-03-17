Paris'te çöpçülerin grevi nedeniyle sokaklarda 10 bin ton çöp yığıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Paris’te çöpçülerin grevi nedeniyle sokaklarda 10 bin ton çöp yığıldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Fransa

Fransa’nın başkenti Paris’te temizlik işçilerinin hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı günlerdir devam eden grevi dolayısıyla sokaklarda 10 bin ton çöp birikti.

Fransız basınındaki habere göre, hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 64’e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris’te temizlik işçilerinin grevi 12 gündür devam ediyor.

Paris Belediyesi, bu bağlamda başkentin sokaklarına 10 bin ton çöp yığıldığını açıkladı.


Öte yandan, ülkenin Niort kentinde emeklilik reformu karşıtları iktidar grubuna yakın milletvekilli Bastien Marchive’nin bürosunun önüne çöp döktü.

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Tags:FransaParis
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