Paris Belediye Başkanı Hidalgo’dan İstanbul, Ankara ve İzmir için Türkçe tebrik mesajı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Türkiye’de yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP adaylarını Türkçe tebrik etti.

Hidalgo, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı Türkçe mesajında, “Türkiye’nin ve özellikle Ankara, Istanbul ve Izmir’in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. Paris’in dostluğundan şüpheniz olmasın.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ve özellikle #Ankara, #Istanbul ve #Izmir’in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. #Paris’in dostluğundan şüpheniz olmasın. 🇹🇷 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 2, 2019

Paris’in ilk kadın belediye başkanı olan Hidalgo’nun 2020’de yapılacak yerel seçimlere Sosyalist Parti’den tekrar aday olması bekleniyor.