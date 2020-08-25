Türkiye

Para vermeyen kız kardeşini boğazını kesip kalbinden bıçaklayarak öldürdü

25 Ağustos 2020
Şanlıurfa kadın cinayeti

Şanlıurfa Ceylanpınar’da, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, para vermeyen kız kardeşini boğazını kestikten sonra kalbinden bıçaklayıp öldürdü.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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