Para vermeyen kız kardeşini boğazını kesip kalbinden bıçaklayarak öldürdü

\u015eanl\u0131urfa Ceylanp\u0131nar'da, uyu\u015fturucu ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 oldu\u011fu iddia edilen bir gen\u00e7, para vermeyen k\u0131z karde\u015fini bo\u011faz\u0131n\u0131 kestikten sonra kalbinden b\u0131\u00e7aklay\u0131p \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n\r\n\u015eanl\u0131urfa'n\u0131n Ceylanp\u0131nar il\u00e7esi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyu\u015fturucu ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Salih M. (19), gece yar\u0131s\u0131 ailesiyle birlikte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 eve gitti, k\u0131z karde\u015fi Nurbari M.'den (17) para istedi.\r\n\r\nPARASININ OLMADI\u011eINI S\u00d6YLEY\u0130NCE TARTI\u015eMA \u00c7IKTI\r\n\r\nK\u0131z karde\u015f ise paras\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Bunun \u00fczerine a\u011fabey ile karde\u015f aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nEKMEK BI\u00c7A\u011eIYLA BO\u011eAZINI KES\u0130P KALB\u0130NDEN BI\u00c7AKLADI\r\n\r\nTart\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda Salih M., mutfaktan ekmek b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 al\u0131p, karde\u015finin bo\u011faz\u0131n\u0131 kesti ard\u0131ndan da kalbinden b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcp ka\u00e7t\u0131.\r\n\r\nKIZLARINI KANLAR \u0130\u00c7\u0130NDE BULDULAR\r\n\r\nCinayet s\u0131ras\u0131nda uyuyan anne-baba, sesler \u00fczerine uyand\u0131klar\u0131nda k\u0131zlar\u0131n\u0131 kanlar i\u00e7inde buldu. \u0130hbar \u00fczerine gelen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, Nurbari M.'nin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.\r\n\r\nGen\u00e7 k\u0131z\u0131n cans\u0131z bedeni, yap\u0131lan otopsinin ard\u0131ndan yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan teslim al\u0131narak topra\u011fa verildi.\r\n\r\nKA\u00c7AN A\u011eABEY YAKALANDI\r\n\r\nKa\u00e7an a\u011fabey ise bu sabah g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n