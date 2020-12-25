Papa’dan ikinci skandal: Yine manken beğendi

Papa Francis'in \u2018Franciscus\u2019 kullan\u0131c\u0131 adl\u0131 Instagram hesab\u0131ndan ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda ya\u015fanan foto\u011fraf krizine bir yenisi daha eklendi. Papa bu kez model Margot Foxx'un foto\u011fraf\u0131n\u0131 be\u011fendi. Foxx yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Papa resmimi be\u011fendi, bu cennete gidece\u011fim anlam\u0131na geliyor" dedi.\r\n\r\n\r\nPapa Francis'in \u2018Franciscus\u2019 kullan\u0131c\u0131 adl\u0131 Instagram hesab\u0131ndan Brezilyal\u0131 model Natalia Garibotto\u2019nun payla\u015f\u0131mlar\u0131ndan birisinin be\u011fenilmesinin ard\u0131ndan yeni bir foto\u011fraf skandal\u0131 ya\u015fan\u0131yor.\r\n\r\n\r\nPapa'n\u0131n hesab\u0131ndan Margot Foxx isimli mankenin foto\u011fraf\u0131 da be\u011fenildi.\r\nOlay\u0131n ard\u0131ndan Foxx, Twitter payla\u015f\u0131m\u0131nda "Papa resmimi be\u011fendi, bu cennete gidece\u011fim anlam\u0131na geliyor" ifadeleri kulland\u0131.\r\n\r\n\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz aylarda ise Papa'n\u0131n Instagram hesab\u0131ndan Natalia Garibotto isimli Brezilyal\u0131 bir modelin foto\u011fraf\u0131 be\u011fenilmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nGeli\u015fmenin ard\u0131ndan be\u011feni k\u0131sa s\u00fcre sonra geri al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\nDaha sonra Vatikan'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, s\u00f6z konusu foto\u011fraf\u0131n be\u011fenilmesine soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n