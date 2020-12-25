Dünya

Papa’dan ikinci skandal: Yine manken beğendi

25 Aralık 2020
Papa Margot Foxx



Papa Francis’in ‘Franciscus’ kullanıcı adlı Instagram hesabından geçtiğimiz aylarda yaşanan fotoğraf krizine bir yenisi daha eklendi. Papa bu kez model Margot Foxx’un fotoğrafını beğendi. Foxx yaptığı açıklamada, “Papa resmimi beğendi, bu cennete gideceğim anlamına geliyor” dedi.



devlet piyangosu





Etiketler
25 Aralık 2020


Başa dön tuşu